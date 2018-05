Bescheiden ist wirklich anders! Germany's next Topmodel-Kandidatin Christina Peno (21) ergatterte mit dem Venus-Job einen der begehrtesten Aufträge der Staffel. Durch den Erfolg erlebte die 21-Jährige einen wahren Höhenflug und zofft sich deshalb immer wieder mit der Konkurrenz – vor wenigen Wochen mit Zoe Saip. Promiflash trifft die bereits ausgeschiedene Teilnehmerin bei den ABOUT YOU Awards. "Christina hat halt eine sehr große Portion Selbstbewusstsein, aber sie ist auch ein sehr, sehr netter Mensch", schätzt die Wienerin ihre frühere Mitstreiterin ein.



