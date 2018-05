Sie verzaubern die gesamte Netzwelt – und das einzig und allein mit ihrem Lächeln! Serena Williams (36) und ihre Alexis Olympia Ohanian Jr. sind ein bilderbuchreifes Mama-Töchterchen-Duo. Seit September vergangenen Jahres bereichert die Kleine das Leben der Tennis-Legende. Die frischgebackene Neu-Mutter präsentiert ihren putzigen Spross immer wieder ganz stolz ihren Fans und verzückt sie mit einem niedlichen Baby-Post nach dem anderen – so wie auch jetzt!

Große, dunkle Kulleraugen und goldiges, breites Grinsen: Serena und ihr Nachwuchs strahlen um die Wette. "Mamabär und ihr Junges", schreibt die 36-Jährige zu ihrem neuesten Wonneproppen-Update auf Instagram. Ihre Follower sind hellauf begeistert von solch einem putzigen Anblick und lassen ihrer Freude über das Foto freien Lauf: "So eine süße kleine Prinzessin" und "Du siehst so richtig glücklich aus, Serena. Und dein Fratz auch. So schön!"

Ihre Bewunderer können schon jetzt nicht genug von der bezaubernden Alexis bekommen. Daher hat ihre Mutti dem Knirps bereits einen eigenen Insta-Account eingerichtet. Wie findet ihr es, dass Serenas Sonnenschein auf Social Media so vertreten ist? Stimmt ab!

Instagram / serenawilliams Serena Williams und ihre Tochter Alexis

Instagram / serenawilliams Alexis und Mama Serena Williams im April 2018

Instagram / serenawilliams Tennis-Star Serena Williams und ihre Tochter Alexis Olympia Ohanian Jr.

