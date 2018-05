Er will offenbar seinem Single-Dasein ein Ende machen! Seit der Trennung von Langzeitfreundin Nicole Scherzinger (39) vor drei Jahren ist Lewis Hamilton (33) keine ernsthaften Beziehungen mehr eingegangen. Zwar wurde ihm vor wenigen Wochen eine kleine Turtelei mit Topmodel Gigi Hadid (23) nachgesagt, doch die scheint nun wieder mit ihrem On-Off-Freund Zayn Malik (25) anzubandeln. Jetzt hat sich der Formel 1-Profi auf einer Dating-App angemeldet!

Raya ist eine exklusive Plattform für die Stars und Sternchen Hollywoods. Jedes Profil wird streng überprüft und muss von mindestens einem User bestätigt werden. Rennfahrer Lewis ist längst nicht der erste Promi, der sich auf der Seite herumtreibt. Auch Cara Delevingne (25), Joe Jonas (28) und Lily Allen (33) sollen dort schon auf Partnersuche gewesen sein. Verzweifelt ist der 33-Jährige wegen seines Beziehungsstatus' trotz seiner Registrierung auf dem Portal nicht. "Er ist glücklich, Single zu sein, würde aber auch gern die Eine finden", verriet ein Insider gegenüber The Sun.

Vielleicht hatte er die in der Vergangenheit schon längst gefunden: Vor rund einem Jahr trauerte Lewis seiner Ex Nicole noch ziemlich hinterher. Auf Snapchat zeigte er sich damals extrem emotional, postete ein Video, in dem er offensichtlich ein Lied von Nicole hört, den Tränen nahe. Dazu schrieb er: "Nicole hat das immer für mich gesungen, so ein wunderschöner Song. Gute Zeiten." Möglicherweise hat er das Liebesaus mit der ehemaligen Pussycat Dolls-Sängerin einfach noch nicht verkraftet.

Tommy Hilfiger Gigi Hadid und Lewis Hamilton modeln für Tommy Hilfiger

Lia Toby/WENN Lewis Hamilton bei dem Lewis Hamilton for Tommy Hilfiger Launch

Getty Images / Alberto Pizzoli Nicole Scherzinger und Lewis Hamilton, "Cannes Film Festival" 2014

