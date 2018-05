Bei Let's Dance ist Schluss für Roman Lochmann (18) – doch wie geht es ihm nach dem Show-Aus? Der YouTuber tanzte sich in diesem Jahr mit Profitänzerin Katja Kalugina (25) Woche für Woche in die Herzen der Zuschauer. Nach der siebten Show war die Reise nun allerdings zu Ende: Der sympathische Netz-Star schied nach seinem Tango zu "La Cumparsita" aus. Zwar ist Roman traurig über den Exit, trotzdem wird er sich nur positiv an sein Tanz-Abenteuer zurückerinnern, wie er in seiner Instagram-Story offenbart: "Ich habe so viel gelernt und so viel erlebt und mitgenommen und diese Reise ist nun für uns vorbei. Ich kann einfach nur Danke sagen. Danke auch an Katja – die hat aus mir echt den kleinen Tänzer gemacht und wir hatten so eine schöne Zeit."



