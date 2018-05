Die beiden werden in nächster Zukunft wohl eher nicht zusammenarbeiten. Vergangenen Donnerstag stand endlich das lang ersehnte Germany's next Topmodel-Comeback von Ex-Juror Wolfgang Joop (73) an. Der unterstütze Heidi Klum (44), Thomas Hayo und Michael Michalsky (51) bei der Entscheidung und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. Besonders Curvy-Kandidatin Pia Riegel (22) musste ordentlich einstecken – und feuert nun gegen den Designer zurück.

Via Instagram-Story lässt sie die 13. Folge Revue passieren: "Sucht Pia Streit mit Wolfgang? Näh! Hahaha, ich mag den nur nicht!" Ob ein angehendes Model seine Abneigung gegen einen der gefragtesten Modeschöpfer Deutschlands wirklich so offen kommunizieren sollte? Schon während der Episode verschaffte Pia ihrem Ärger Gehör. "Der ist so respektlos", brach es irgendwann aus der Münchnerin heraus. In Anbetracht von Wolfgangs Sticheleien erscheint das allerdings alles andere als verwunderlich.

"Sie sieht aus wie Barbara Schöneberger (44). Das hat was von einer Bauernhochzeit!", lachte der Gastjuror während des Entscheidungswalks. Pia war dabei jedoch längst nicht die Einzige, gegen die er mächtig austeilte. Lediglich in zweien der verbliebenen acht Kandidatinnen sehe er wahres Modelpotential: Sally (17) und Sara (24).

Instagram / wolfgang.joop Heidi Klum und Wolfgang Joop bei "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / piariegel Pia Riegel, Kandidatin bei GNTM 2018

Anzeige

Instagram / sally.topmodel.2018 Sally, Sara und Klaudia in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de