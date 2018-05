Erst vor wenigen Tagen schockierte Sarah Lombardi (25) ihre Fans mit dieser Nachricht: Ein Stalker kam ihr so nahe, dass er sogar ihre Fenster ablecken konnte! Ihre Influencer-Kollegin Sophia Thiel (23) verriet im Promiflash-Interview bei den About You Awards 2018, wie sie sich vor zu aufdringlichen Verehrern schützt: "Ich denke, dass man eben sehr, sehr vorsichtig mit seinen Daten umgeht, auch mit dem, was man eben so an Content aufnimmt, also ich achte normalerweise immer sehr krass darauf." Sie selbst hatte noch nie einen Stalker.



