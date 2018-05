Wer hätte das gedacht? Newcomerin Zazie Beetz wird im neuen Marvel-Streifen Deadpool 2 zusammen mit Hollywood-Hottie Ryan Reynolds (41) zu sehen sein. Die schöne Nachwuchsschauspielerin wird als die heiße Superheldin Domino in allen Kinos weltweit auftauchen. Doch anders, als man bei dieser großen Rolle denken könnte, kommt sie ursprünglich nicht einmal aus den Vereinigten Staaten: Tatsächlich wurde Zazie in Deutschland geboren!

Wie Zazie nun bei Jimmy Kimmel Live! verriet, kommt ihr Vater ursprünglich aus Ostdeutschland. "Als Kind habe ich oft zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten hin und her gependelt", erklärt sie. Die Schauspielerin ist sogar in ihrer ehemaligen Heimat zur Grundschule gegangen, bevor sie endgültig mit ihrer Familie nach New York zog. Sie hat sich stets sehr wohl in Good Old Germany gefühlt. Die Filmbeauty weiß auch ganz genau, was sie an den Deutschen am meisten mag: "Ich schätze sie sehr für ihre Ehrlichkeit. Sie sind einfach nicht so gefaked wie die Amerikaner."

Ehrlich und fair sei ihr Charakter im Film aber nicht: Als Domino ist das Glück ihre Superkraft, die sie ganz egoistisch für sich einsetzt. Die sexy Superheldin könne jede Situation zu ihren Gunsten verdrehen. Alle Fans können sich den neuen Marvel-Streifen noch diesen Monat anschauen: "Deadpool 2" kommt am 17. Mai in die deutschen Kinos.

Splash News Zazie Beetz als Domino in "Deadpool 2"

Splash News Ryan Reynolds bei einem "Deadpool 2"-Promotermin

Splash News Ryan Reynolds als Deadpool am Set von "Deadpool 2"

