Auch deutsche Schauspielerinnen können in Hollywood mithalten. Dass dies der Fall ist, beweist Diane Kruger (41) bereits seit Anfang der 2000er durch ihre Rollen in diversen Kinofilmen. Doch nicht nur auf der Leinwand – auch auf dem Red Carpet behauptet sie sich immer wieder neben ihren US-Kolleginnen. Bei der diesjährigen Met Gala in New York ließ sie andere Promi-Damen in ihrem Kleid komplett im Schatten stehen!

In einem blauen Dress mit endloser Schleppe und Glitzer-Applikationen zog Diane nicht nur bei den Fotografen die Aufmerksamkeit auf sich. Perfekt wurde der Look durch die liebevoll abgestimmten Details. Egal ob Fascinator mit Perlennetz oder Schuhe mit durchsichtiger Optik – ein Händchen für Eleganz und Stil bewies der "Troja"-Star auf jeden Fall. Nur was die Motto-Umsetzung anging, wollte es Diane wohl etwas schlichter halten.

Während sich Stars wie Rihanna (30) und Sarah Jessica Parker (53) getreu des Leitspruchs "Himmlische Körper: Mode und katholische Fantasie" als Päpstin oder wandelnder Altar modisch verkleidet hatten, verfolgte Diane einen anderen Ansatz. Bei ihr übernahm die Farbe ihres Kleides die himmlische Note.

