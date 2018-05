Blake Lively (30) ist wieder online: Die Schauspielerin hatte vor ein paar Tagen ihren kompletten Instagram-Account gelöscht. Die schöne Blondine entfolgte sogar ihrem Mann Ryan Reynolds (41)! Alle ihre Postings waren verschwunden. Kurz vor der Löschaktion aller Bilder postete sie noch ein Foto, das eine kryptische Zeichnung von einem Hangman-Männchen zeigte. Doch nach diesem mysteriösen Vorfall ist Blakes Insta-Konto jetzt wieder aktiv und alle Bilder sind zurück – inklusive einer Erklärung für die Netzabstinenz.

Nach ihrer Insta-Pause postete Blake ein Bild von sich auf ihrem Profil und begründete die Deaktivierung ihrer kompletten Seite: "Ich habe bemerkt, dass ich meine ganze Coolness verloren habe. Danke Social Media. Du hast mir offiziell meine entspannte Art genommen." Im selben Beitrag erklärte die Schauspielerin auch, ab welchem Punkt ihr der Onlinestress zu viel wurde: Die Fashionista wollte ein Pic von einem Outfit posten, das sie heiß und innig liebt. Doch der Gossip Girl-Beauty fehlte die passende Bildunterschrift. Eine Situation, die die Blondine an ihren Netzfähigkeiten zweifeln ließ: "Was mache ich denn jetzt? Ich kann dieses Bild doch nicht unveröffentlicht lassen", schilderte sie ihre Gedanken. Weil sich Blake wegen so einer Kleinigkeit total aufregte, löschte sie als Reaktion prompt ihren gesamten Instagram-Account. Die zweifache Mama verordnete sich eine strikte Social-Media-Pause.

Nach diesem kurzen Rückzug folgt Blake nun auch wieder dem Account ihres Mannes. Denn auch Ryan ist sehr aktiv auf Instagram: Der Schauspieler postet täglich Fotos von sich. Neben Selfies veröffentlichte er in den letzten Tagen vor allem viele Promobilder für seinen neuen Film Deadpool 2. Für alle Fans: Der Streifen kommt am 17. Mai in die deutschen Kinos!

Instagram / blakelively Hangman-Zeichung von Blake Lively's Instagram-Account

Frazer Harrison / Getty Images Blake Lively 2005

Jackie Brown / Splash News Blake Lively und Ryan Reynolds bei der "A Quiet Place"-Premiere

