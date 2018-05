Das Jenner-Traumduo ist wieder vereint! Erst im Februar wurde Klan-Küken Kylie Jenner (20) überraschend Mama einer kleinen Tochter. Ihre Schwangerschaft hatte die 20-Jährige bis dahin mehr oder weniger erfolgreich geheim gehalten – zog sich dafür sogar komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Mittlerweile kehrt die Brünette aber wieder in großen Schritten zurück zur gewohnten Kardashian-Omnipräsenz: Nach einer einjährigen Pause zeigten sich Kylie und ihre große Schwester Kendall Jenner (22) nun erstmals wieder gemeinsam der Öffentlichkeit!

Gelernt ist eben gelernt! Nach langer – und vermutlich babybedingter – Pause standen die Jenner-Sprösse bei einem Fashion-Business-Dinner in New York City endlich wieder zusammen vor den Fotografen. Allerdings schienen die beiden schon jetzt wieder in absoluter Paparazzi-Höchstform zu sein – und lieferten bei ihrem Comeback-Auftritt gekonnt ab: Während das weiße Kostüm von Supermodel Kendall tief blicken ließ, hüllte Kylie ihren After-Baby-Body in ein hautenges, hochgeschlossenes Maxi-Kleid.

Neben den Jenner-Schönheiten stach aber auch Halbschwester Kim Kardashian (37) im leuchtend gelben Dress aus der Promi-Masse heraus. Momager Kris Jenner (62) wählte hingegen ein eher zurückhaltendes Styling: Sie entschied sich ganz klassisch für das Kleine Schwarze!

Instagram / kyliejenner Die Jenner-Schwestern Kendall und Kylie

Anzeige

Jesse Grant / Getty Images Kendall und Kylie Jenner bei einer Golden Globes Afterparty

Anzeige

Dimitrios Kambouris/ Getty Images Kris, Kendall und Kylie Jenner und Kim Kardashian auf dem "The Business of Fashion"-Dinner

Anzeige

Was haltet ihr von Kylie und Kendalls Outfits? Supersexy! Na ja, gefällt mir nicht so. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de