Männerabend mit sexy Ausblick bei YBN Almighty Jay! Der US-Rapper und aktuelle Freund von Kurvenwunder Blac Chyna (29) hat es ordentlich krachen lassen – ganz ohne seine Liebste! Stattdessen feuerte der 18-Jährige hellauf begeistert strippende Girls an und ließ die Dollar-Scheine nur so regnen. Die pikante und vor allem kostspielige Twerk-Session schien dem Musiker sehr zu gefallen, wie seine Instagram-Story beweist. Was seine elf Jahre ältere Freundin wohl zur heißen Partynacht sagt?



