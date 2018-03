So viele schöne Pärchen-Pics auf einmal! Penelope Cruz (43) und Javier Bardem (49) gehören nicht nur zu den erfolgreichsten Filmstars der Welt, sie sind auch seit knapp acht Jahren verheiratet und der Inbegriff eines coolen Ehepaares. Nur zeigen sie das äußerst selten der Öffentlichkeit. Beide haben mit ihren gut laufenden Karrieren viel zu tun und sind außerdem noch mit der Erziehung von zwei Kindern beschäftigt. Doch gerade sind sie auf Promo-Tour ihres neuen, gemeinsamen Films unterwegs – und bieten den Fotografen dabei richtig was fürs Auge.

Ob in Spanien oder Paris, wo Penelope Anfang des Monats einen Cesar Awards erhalten hat – die Film-Beauty und ihr Costar und Ehemann Javier turteln sich über die glamourösesten Red Carpets. Hand in Hand, strahlendes Lächeln und sogar mal ein Küsschen auf die Wange: So verzaubern die Schauspieler bei ihren Paarauftritten alle Anwesenden. Penelope und Javier stellen bei den Presseterminen ihren gemeinsam Film "Loving Pablo" vor: In dem Crime-Drama spielt Penelope die Journalistin Virginia Vallejo, die eine romantische Beziehung mit dem Drogenboss Pablo Escobar, gespielt von Javier, beginnt.

"Loving Pablo" ist der vierte Streifen, in dem die zwei spanischen Filmstars zusammen zu sehen sind. Ihre gemeinsame Geschichte begann 1992 mit dem Dreh von "Jamón, Jamón", wurde 2008 mit "Vicky Cristina Barcelona" und 2013 mit "The Counselor" weitergeführt. 2007 wurden Penelope und Javier ein Paar, drei Jahre später folgte ihre Hochzeit. Die Geburt eines Sohnes 2011 und einer Tochter 2013 machte das Liebesglück perfekt.

E-Press / Splash News Javier Bardem und Penelope Cruz bei den Cesar Film Awards 2018 in Paris

Carlos Alvarez/Getty Images Javier Bardem und Penelope Cruz bei den Goya Cinema Awards 2018 in Madrid

Carlos Alvarez/Getty Images Penelope Cruz und Javier Bardem beim Photocall von "Loving Pablo" in Madrid

