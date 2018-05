Haben Leonard Freier (33) und seine Caona etwa zwei linke Füße? In wenigen Wochen geben sich die Turteltauben endlich das Jawort. Doch die Vorbereitungen zum großen Tag laufen mehr oder weniger schleppend. Vor allem der Hochzeitstanz bereitet Leo und Caona etwas Kopfschmerzen. Promiflash hat den ehemaligen Bachelor am Rande eines Events getroffen und genauer nachgehakt, wie das Tanztraining so läuft: "Wir sind noch ganz am Anfang. Wir haben leider sehr wenig Zeit. Das Problem ist, wir können nämlich beide überhaupt gar nicht tanzen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de