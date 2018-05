Damit hatte Sarah Lombardi (25) am Mittwochabend unbewusst für megaviel Trubel gesorgt: Die Sängerin postete eigentlich nur einen harmlosen Clip, in dem sie eine spiegelnde Handyhülle vorstellte. In der Oberfläche des Smartphone-Covers konnte man allerdings einen Mann erkennen. Sofort rätselten die Fans, wer der Fremde sein könnte. Die Promiflash-Leser sind sich allerdings ziemlich sicher, dass es sich bei Sarahs Mystery-Man einfach nur um Pietro (25) handelt!

Ein neuer Freund? Das glauben die wenigsten. In einer Promiflash-Umfrage, an der ganze 3.380 User teilgenommen haben (Stand: Donnerstag, 10. Mai, 11:40 Uhr), fällt das Ergebnis eindeutig aus. Ganze 1.958 Stimmen, also 58,7 Prozent, glauben, dass der Unbekannte Pietro ist. 978 Leser, also 28,9 Prozent, denken hingegen, dass es sich einfach um irgendeinen Freund der jungen Mutter handelt. Nur 417 Votes, das ergibt 12,3 Prozent, gehen davon aus, dass die 25-Jährige tatsächlich einen neuen Freund hat.

Dass es sich um Pietro handelt, wäre allerdings auch keineswegs abwegig. Immerhin verstehen sich die jungen Eltern von Alessio (2) nach der Trennung im Oktober 2016 wieder super, hängen oft zusammen ab und kümmern sich gemeinsam um ihren Sohn.

Instagram / sarellax3 Sarah und Pietro Lombardi

Sarah Lombardi bei den About You Awards 2018 in München

Pietro Lombardi beim Schauinsland Reisen Cup

