Bereits seit fünf Jahren sitzt Jorge Gonzalez (50) in der Jury von Let's Dance – der Modefan bekommt einfach nicht genug von der beliebten Tanzshow! Warum es ihm ausgerechnet die aktuelle Staffel so angetan hat, verriet der Kubaner beim Rosenball 2018 nun im Interview mit Promiflash: "Wir haben schon gesehen, zum Beispiel Barbara – sie hatte gestern 30 Punkte und ist schon mal ausgeschieden. Manchmal ärgern wir uns, aber das ist Überraschung pur. Das ist das Schöne an der Sendung."



