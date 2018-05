So zuckersüß ist ihr Baby-Boy! Am vergangenen Dienstag erblickte der jüngste Spross von Teen Mom-Star Amber Portwood (27) das Licht der Welt mit stolzen 3,5 Kilogramm auf der Waage. Der kleine Junge, den die Reality-TV-Darstellerin zusammen mit ihrem Partner Andres Glennon gezeugt hat, hört auf den Namen James. Und den neuen Spielgefährten ihrer bereits neunjährigen Tochter Leah präsentiert die Zweifach-Mama jetzt auch stolz auf Social Media!

Auf Instagram teilte Amber das erste Pic ihres süßen Knirpses: Ganz liebevoll hält ihr Töchterlein Leah das neue Familienmitglied darauf in den Armen – Amber schrieb dazu: "Die große Schwester und der kleine James! Sie war so aufgeregt, ihren kleinen Bruder kennenzulernen!" Während die Schülerin happy in die Kamera grinst, kriegt das Neugeborene nicht viel von der Fotosession mit: James schläft friedlich, während er in seine blaue Decke eingekuschelt ist.

Ob die Amerikanerin wohl mit ihrer neuen Family-Power in den neuen "Teen Mom"-Folgen zu sehen sein wird – um unter anderem ihr Image aufzubessern? Schließlich warf die 27-Jährige erst kürzlich dem Show-Sender MTV vor, er würde sie als schlechte Mutter inszenieren.

Instagram / realamberlportwood1__ Leah und James, Kinder von "Teen Mom"-Star Amber Portwood

Instagram / realamberlportwood1__ Andrew Glennon und Amber Portwood im April 2018

Frazer Harrison / Getty Amber Portwood bei den MTV Video Music Awards 2017

