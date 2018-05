Für Klaudia Giez (21), Gerda Lewis und Abigail heißt es auch nach Germany's next Topmodel: "Kamera läuft"! Für die sexy Bloggerin Gerda und den YouTube-Star Abigail ging schon vor einigen Wochen die Reise in der beliebten Castingshow zu Ende. Klaudia verpasste erst am vergangenen Donnerstag den Einzug ins Halbfinale. Doch alle drei müssen jetzt wahrlich den Kopf nicht hängen lassen: Schon kommende Woche werden die Ex-GNTM-Grazien in einer neuen Webserie zu sehen sein!

ProSieben bringt ab dem 17. Mai eine vierteilige Netzserie mit dem Titel "Let's Face Reality – Vom Laufsteg ins Leben" an den Start, wie der Sender nun offiziell bestätigte. Dort werden die Karrierewege von Klaudia, Gerda und Abigail nach ihrem Show-Exit weiter begleitet – ob zu großen Events wie der GLOW Beauty Convention in Dortmund, auf echte rote Teppiche von Filmpremieren oder zu richtigen Modeshootings mit Designern. Immer wieder treffen die Mädels dort auch auf alte Staffel-Bekanntschaften wie beispielsweise Trixi Giese (18) oder Julianna (20). Bei Gerda wird es sogar noch ein wenig intimer: Die Reihe zeigt außerdem, wie der Fitnessfan mit der Trennung von ihrem Ex Tobi Ti umgeht.

Aber auch frühere GNTM-Teilnehmerinnen zeigen ihren Alltag Jahre nach ihrer Teilnahme an Heidi Klums (44) Erfolgsformat. Es gibt ein Wiedersehen mit der Zweiplatzierten von 2015 Anuthida Ploypetch (20), der Erfolgs-YouTuberin und aktuell hochschwangeren Anna Maria Damm (22) und dem Münchner Luxus-Girl Darya Strelnikova, die ebenfalls weiter an ihrer Influencer-Karriere feilt.

Instagram / abigail.topmodel.2018 Abigail und Gerda, Ex-GNTM-Grazien

Anzeige

Promiflash GNTM-Girls auf der GLOW

Anzeige

Instagram / anuthida Anna Maria Damm und Anuthida Ploypetch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de