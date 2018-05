Das Familienglück scheint perfekt. Vergangenes Jahr bekamen Let's Dance-Star Isabel Edvardsson (35) und ihr Mann Marcus Weiß (43) zum ersten Mal Nachwuchs. Der kleine Mika war auch der Grund, weshalb die Profitänzerin das beliebte Tanzformat schon während der vergangenen Staffel verlassen musste. Momentan genießt sie die gemeinsame Zeit mit ihrem Sprössling und ihrem Schatz. Und genau dem macht sie am Vatertag eine rührende Liebeserklärung.

"Der Weg mit dir, immer zusammen, immer Hand in Hand. Wir haben jetzt jemanden, dem wir den Weg zeigen können und das ist das Größte und Schönste, was wir je erlebt haben. Happy Father's Day, My Love", schreibt die Blondine auf ihrem Instagram-Account. Und solche Liebesbekundungen sind doch eher selten, denn die gebürtige Schwedin hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Trotzdem teilt sie hin und wieder süße Schnappschüsse von ihrem Nachwuchs und schwärmt in höchsten Tönen von ihrem süßen Mika. Erst kürzlich betonte sie in einem Promiflash-Interview, dass sie sich ein "Let's Dance"-Comeback durchaus vorstellen könne – ihre Rückkehr aufs Parkett aber nur möglich wäre, wenn sie neben dem intensiven Training genug Zeit für ihren Sohn hätte.

Promiflash Isabel Edvardsson und Marcus Weiß beim "Let's Dance"-Finale

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson mit Sohn Mika

P.Hoffmann/WENN.com Isabel Edvardsson beim Rosenball 2018

