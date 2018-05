Selbst wenn Sarah Lombardi (25) im Ausland ist, hat sie noch engen Kontakt zu ihrem Ex Pietro Lombardi (25)! Die Trennung des einstigen DSDS-Traumpaares liegt inzwischen gute eineinhalb Jahre zurück. Nach dem großen öffentlichen Rosenkrieg haben sich die ehemaligen Turteltauben jetzt aber wieder bestens im Griff – und führen für ihren gemeinsamen Sohn Alessio (2) jetzt sogar so etwas wie eine Freundschaft: Als Sarah ihr Album vor wenigen Monaten in Nashville aufnimmt, telefonieren die TV-Stars täglich miteinander!

In ihrer aktuellen Doku-Serie "Sarah – Zurück zu mir" auf RTL II wurde die 25-Jährige zu den Aufnahmen ihrer neuen Platte in die USA begleitet und dabei fiel auf: Selbst wenn Tausende Kilometer zwischen Mama und Papa liegen, für Alessio greifen die beiden täglich zum Smartphone: "Mir ist es extrem wichtig, obwohl wir hier in Amerika sind [...], dass da eine gute Bindung bleibt und dass wir ständig in Kontakt sind, dass Alessio den Papa sehen kann", erklärte Sarah. Zwischen dem Ex-Paar sei inzwischen wieder eine richtig gute Freundschaft entstanden, von der vor allem ihr kleiner Spross sehr viel profitiere: "Das funktioniert mittlerweile echt gut, wir sind wirklich erwachsen und verantwortungsbewusst. Alessio hat seinen Papa, er hat seine Mama und ist extrem glücklich. Man merkt, dass ihm nichts fehlt."

Dass seine Ex musikalisch jetzt auch wieder durchstartet und die Chance bekommen hat, in der Musikmetropole ein Album aufzunehmen, macht Pietro übrigens ungemein stolz. "Ich denke, dass der Pietro sich mit Sicherheit für mich mitfreut", erzählte Sarah grinsend. Wie schön, dass die Eltern nach den fiesen Schlagzeilen aus dem vergangenen Jahr eine so gut Basis gefunden haben.

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi an Ostern 2018

Mathis Wienand/Getty Images for InTouch Sarah und Pietro Lombardi bei den InTouch Awards

RTL II / Per Florian Appelgren Sarah Lombardi, Sängerin

