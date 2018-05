Sind 25 Punkte genug? Barbara Meier (31) und Sergiu Luca (35) eröffneten am heutigen Abend die achte Let's Dance-Show. Als erstes Paar brachten sie eine Samba zu "Copacabana" von Barry Manilow (74) über die Bühne, die mit stolzen 25 Punkten belohnt wurde. Eine solide Leistung, die in der diesjährigen Tanzstaffel dennoch nicht das sichere Weiterkommen bedeutet. Wird das Model mit der gleichen Punktzahl, mit der es schon einmal ausschied, heute wieder zittern müssen?

Es scheint nichts mehr gewiss! Schon im Einspieler verriet der Rotschopf, dass er vor der heutigen Performance ordentlich Bammel hätte: “Es könnte mein Problem sein, dass ich mittendrin Panik kriege, das muss ich diese Woche einfach abschalten." Glatt über die Bühne ging alles – Lob von der Jury gab es reichlich! "Es war rhythmisch einwandfrei, auf den Punkt. Du hast eine hervorragende Samba rüber gebracht", lobte Jurybrocken Llambi sogar. Doch Barbaras Nervosität ist nicht ganz unbegründet: Mit dem gleichen Leistungsniveau musste sie sich in Show fünf bereits verabschieden. Weil Jimi Blue verletzungsbedingt ausfiel, durfte die Laufsteg-Beauty aber weitertanzen.

Mit der Höchstpunktzahl beim Walzer am vergangenen Freitag kam Barbara eine Runde weiter, ob ihr das diese Woche auch mit weniger Punkten gelingt? Das Publikum scheint unberechenbar zu sein. Sogar Julia Dietze (37), die in der vergangenen Woche 30 Punkte absahnte, reihte sich in der letzten Episode ebenfalls im Mittelfeld ein – und musste letztendlich um das Weiterkommen bangen!

Lukas Schulze/Getty Images Barbara Meier bei der großen "Let's Dance"-Kennenlernshow

Michael Gottschalk/Getty Images Sergiu Luca und Barbara Meier tanzen den Langsamen Walzer bei "Let's Dance"

Andreas Rentz / Getty Images Sergiu Luca und Barbara Meier bei "Let's Dance"

