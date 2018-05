Er verteidigt seinen Favoriten-Goldplatz! Mit der heutigen Liveshow geht Let's Dance bereits in die achte Runde. Neben den Einzeltänzen dürfen sich die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen auch auf den staffelobligatorischen Discofox-Marathon freuen. Wen die Herausforderung beflügeln wird und wer am Ende der Show endgültig ausgetanzt hat, zeigt sich zwar erst in wenigen Stunden, eines ist aber schon jetzt klar: Wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, ist Thomas Hermanns (55) nach wie vor der absolute Favorit auf den Titel "Dancing Star 2018"!

Der Comedian konnte sich den Platz an der Spitze der Beliebtheitsskala auch in dieser Woche sichern. Mit stolzen 23 Prozent der Stimmen auf seiner Seite (579 Votes, Stand 11. Mai), tanzt der Promitanzpartner von Regina Luca (29) seinen Mitstreitern mal wieder gehörig auf der Nase herum. Ausruhen sollte sich der Berufswitzbold aber nicht, denn mit 21,7 Prozent und 547 Votes ist ihm Schauspieler Bela Klentze (29) mittlerweile ganz schön dicht auf den Fersen.

Bronze vergeben die Promiflash-Leser aktuell an Barbara Meier (31). 424 Umfrage-Teilnehmer drücken der GNTM-Siegerin von 2007 die Daumen. Ob die rothaarige Beauty heute Abend an ihre Topleistung der vergangenen Woche anknüpfen wird und sich auch diesmal über 30 Jury-Punkte freuen kann? Das zeigt sich ab 20.15 auf RTL, wenn es endlich wieder heißt: "Let's Dance"!

Andreas Rentz/Getty Images Regina Luca und Thomas Hermanns, "Let's Dance"-Tanzpaar 2018

Instagram / oana_nechiti Bela Klentze und Oana Nechiti in der fünften "Let's Dance"-Liveshow

Michael Gottschalk/Getty Images) Sergiu Luca und Barbara Meier tanzen den Langsamen Walzer bei "Let's Dance"

