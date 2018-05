Kein Traumkleid wegen Babybauch? Für Denise Kappés läuft es gerade richtig kugelrund: Die Ex-Bachelor-Teilnehmerin bekommt mit ihrem Liebsten Pascal bald Nachwuchs – den Bund fürs Leben schloss das Traumpaar schon bei einer standesamtlichen Trauung im Februar. Nun wollen die Turteltauben auch in der Kirche Ringe tauschen. Alles soll perfekt sein – doch eine Sache läuft nicht wirklich rund: Wegen ihrer wachsenden Babymurmel kann Denise ihr eigentliches Traum-Brautkleid nicht tragen!

Ihr absolutes Favourite-Dress hat die Brünette schon vor ihrer Hochzeit auf dem Standesamt im Auge gehabt – das war ebenfalls, bevor Denise erfahren hat, dass sie Nachwuchs erwartet: "Also, ich hatte ja tatsächlich schon beide Kleider, mein Brautkleid für das Standesamt und mein Brautkleid für die große Hochzeit. Jetzt kann ich das Kleid, das eigentlich für die große Hochzeit geplant war, nicht mehr anziehen, es war sehr, sehr, sehr figurbetont", verrät Denise Promiflash in der Braut- und Abendkleider-Boutique Crusz in Berlin. Ihr Gewand im Meerjungfrauen-Stil mit leicht fließender Spitzenschleppe möchte die TV-Bekanntheit trotzdem der Öffentlichkeit zeigen. Immerhin präsentiert sie sich darin in ihrer Instagram-Story.

Von dem Babybauch-Kleider-Fail lässt sich die Beauty übrigens nicht unterkriegen. Sie hat bereits ein neues Outfit in Weiß, in dem sie ihrem Schatz Pascal bestimmt am gemeinsamen Ehrentag die Freudentränchen in die Augen treiben wird. In welchem Stil wird das Hochzeitskleid wohl sein? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappés und Pascal Kappés bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappés, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Promiflash Pascal und Denise Kappés

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de