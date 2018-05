Großer Schockmoment im Let's Dance-Studio! Wenige Sekunden, nachdem Oana Nechiti (30) und Bela Klentze (29) das Parkett betreten hatten, um ihren Quickstep zu "When I Found Love Again" zu performen, knickte der Schauspieler um und hatte so starke Schmerzen, dass er den Tanz sogar abbrechen musste. Nachdem die Ärzte ihm backstage drei Spritzen gegeben hatten und das verletzte Knie getapt war, wagte er sich erneut auf die Tanzfläche und zog seine Performance durch. Seine Mitstreiter bewundern ihn für diesen Kampfgeist.

"Ich habe das ja mitbekommen. Man hat auf jeden Fall das Umknicken gesehen und das ist mutig von ihm, dass er wiedergekommen ist und es wieder probiert hat", erzählte Profitänzer Valentin Lusin (31) im Promiflash-Interview. Und auch Julia Dietze (37) zog vor der Performance ihres verletzten Mitstreiters den Hut: "Das mit Bela hat mich sehr berührt. Er hat das so gut gemacht."

Bela ist nicht der erste Kandidat, der sich im Laufe der aktuellen Let's Dance-Staffel verletzt hat. Jimi Blue Ochsenknecht (26) musste die Show wegen eines gebrochenen Fußes bereits vor wenigen Wochen verlassen. Und auch die anderen Promis hatten während der Vorbereitungen schon mit einigen Blessuren zu kämpfen. Model Barbara Meier (31) gestand: "Ich glaube, wir alle haben schon die eine oder andere Verletzung gehabt im Training. Auch ich habe da immer weitergetanzt, auch wenn es unvernünftig ist."

Instagram / valentinlusin "Let's Dance"-Profi Valentin Lusin

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Julia Dietze, "Let's Dance"-Kandidatin 2018

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Barbara Meier bei der achten Liveshow von "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de