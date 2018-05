Dieses Let's Dance-Paar ist wohl vom Pech verfolgt. Nachdem sich Oana Nechiti (30) vor zwei Wochen kurz vor ihrem Auftritt mit Bela Klentze (29) einen Wirbel ausgerenkt hatte, hat sich nun auch der Alles was zählt-Star ziemlich schwer verletzt. Während seines Quicksteps zu "When I Find Love Again" knickte er um und musste seine Performance sogar abbrechen. Durch die TV-Zuschauer und deren Anrufe hat er es trotz niedrigster Punktzahl des Abends in die nächste Runde geschafft. Doch um abwägen zu können, ob er kommende Woche wieder über das Parkett fegen wird, wartet er die Einschätzung der Ärzte ab.

Schon direkt nach dem Unfall taten die Mediziner im Backstagebereich ihr Möglichstes, um Bela die Schmerzen zu nehmen. Er bekam drei Spritzen und sein Knie wurde getapt. So präpariert zog der Schauspieler seinen Auftritt nach einer kurzen Pause durch, konnte aber später beim Discofox-Marathon schon keinen Schritt mehr machen. Trotzdem will er noch lange nicht aufgeben. "Ich bin dankbar, dass die Leute für uns angerufen haben. Ohne tanzen wären wir nichts. Ich brauche jetzt die Diagnose, um zu wissen, was man tun kann", erzählte der 29-Jährige im RTL-Interview.

Bela selbst hat schon eine leise Vermutung, woher die starken Schmerzen in seinem Knie rühren könnten: "Ich glaube, es ist das Innenband, dass durch die Operationen geschwächt ist. Ich glaube, dass es im worst case angerissen ist." Die besagten Operationen sind von einer Verletzung, die er sich vor zwei Jahren zugezogen hat. Damals hat er sein Bein fast verloren.

Florian Ebener/Getty Images Oana Nechiti und Bela Klentze tanzen Quickstep in der achten "Let's Dance"-Liveshow

Florian Ebener/Getty Images Oana Nechiti und Bela Klentze in der achten Liveshow von "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Bela Klentze und Oana Nechiti in der achten "Let's Dance"-Liveshow

