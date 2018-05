Seit Samstagabend steht das Ergebnis fest: Marie Wegener (16) konnte im Finale von DSDS mit einem eindeutigen Vorsprung und knapp 65 Prozent der Stimmen den begehrten Sieg einfahren. Seither trägt das Staffel-Küken ganz offiziell den Titel "Superstar 2018". Der krönende Abschluss der Show war für das Stimmwunder allerdings nur der Beginn ihrer musikalischen Karriere: Sie möchte sich auf ihrem Erfolg nicht ausruhen, sondern gibt weiter Vollgas!

Wie die Castingshow-Gewinnerin gegenüber Promiflash verriet, war das Ende der Sendung für sie erst der Anfang: Bereits am Tag nach dem Finale wurde das Video zu ihrer neuen Single "Königlich" gedreht – und auch in naher Zukunft wird sich die 16-Jährige wohl keine Verschnaufpause gönnen können: "Und dann kommt natürlich das größte Highlight für mich: Ich habe dann eine Albumproduktion mit Dieter Bohlen (64) als Produzent und das ist super, super geil!" Anschließend werden dann noch einige Konzerte hinzukommen, wie die junge Musikerin hofft. Doch trotz des enormen Pensums scheint für die Schülerin, ein echter Traum in Erfüllung gegangen zu sein. "Ich freue mich da einfach extrem drauf", meinte das Gesangstalent weiter.

Obwohl Marie musikalisch voll durchstarten möchte, will sie auch ihren Schulabschluss nicht vernachlässigen. Um den stressigen Alltag eines Popstars und einer Oberschülerin unter einen Hut zu bekommen, wird sie ab dem kommenden Schuljahr voraussichtlich einen Privatlehrer engagieren. Das dürfte auch Mama Corinna zufriedenstellen: Ihr ist es nach wie vor sehr wichtig, dass ihre Tochter die Schule fertig macht!

MG RTL D / Guido Engels Marie Wegener bei ihrer DSDS-Final-Performance 2018

MG RTL D/ Guido Engels Dieter Bohlen und Marie Wegener nach dem DSDS-Finale

Michael Gottschalk/Getty Images Marie Wegener und ihre Mutter Corinna

