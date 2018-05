Eigentlich wollte Cathy Hummels (30) ihren kleinen Ludwig so wenig wie möglich in den sozialen Medien zeigen. Das war zumindest vor der Geburt des Jungen der Plan der Fashion-Expertin. Doch seit dem Moment, in dem ihr Kind das Licht der Welt erblickt hat, kann die Frau von Fußballer Mats Hummels (29) einfach nicht anders: Sie teilt viele süße Baby-Momente mit ihren Fans! Jetzt gibt's einen besonders intimen Einblick – Cathy zeigt sich beim Stillen!

Denn auch, wenn die Mama dreht, ändert das am Hunger von Ludwig nichts. Und deshalb wird zwischen den Interviews für ihre neue WM-Shirt-Kollektion die Brust rausgeholt und angesetzt. Das Besondere daran: Die Spielerfrau postet diesen innigen Augenblick in ihrer Instagram-Story – denn schließlich ist Stillen das Normalste der Welt. Mit Argusaugen beobachtet Cathy ihren kleinen Spross, der seine Mahlzeit offenbar sehr genießt.

Schon vor Cathy zeigten sich immer mehr Frauen beim Stillen ihrer Babys. Chrissy Teigen (32) und Sängerin Pink (38) sind Vorreiterinnen der Bewegung, die Frauen dazu ermutigen sollen, das Säugen ihres Kindes als völlig normal anzusehen. Niemand soll sich in der Öffentlichkeit verstecken müssen, so lautet die Message. Und das trägt jetzt eben auch Cathy mit ihrem Foto in die Welt.

Instagram / aussenrist15 Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn

Instagram: Cathy Hummels Cathy Hummels und Söhnchen Ludwig im Flugzeug

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit ihrem Sohn

