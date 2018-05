Vor wenigen Wochen mussten die Grey's Anatomy-Anhänger eine wahre Hiobsbotschaft verkraften: Das Grey-Sloan-Memorial-Hospital wird schon bald auf Arizona Robbins und April Kepner verzichten müssen – sowohl Jessica Capshaw (41) als auch Sarah Drew (37) werden der Erfolgsproduktion den Rücken kehren. Der Abschied fällt aber nicht nur den Zuschauern schwer. Mit einem süßen Schnappschuss von sich und seiner Serienfrau macht Jackson-Darsteller Jesse Williams (36) klar: Er vermisst Sarah schon jetzt!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der 36-Jährige nun ein Foto, das ihn und die rothaarige Beauty lachend am Set zeigt. Viele Wörter, um auszudrücken, wie sehr Sarah ihm während der Dreharbeiten in den vergangenen neun Jahren ans Herz gewachsen ist, braucht der Serien-Hottie übrigens nicht: Lediglich der kurze Satz "Bitte geh nicht" kommentiert das goldige Pic.

Dass die "Grey's Anatomy"-Crew mit der 15. Staffel gleich zwei Hauptcharaktere verliert, überraschte aber nicht nur Jesse, sondern auch Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (48). In einem Interview erklärte sie zuletzt, beim Lesen der Skripte zunächst gar nicht wirklich verstanden zu haben, was der Doppel-Exit ihrer Kolleginnen bedeute: "Meine erste Reaktion war: 'Was? Was meint ihr? Warum?'", gab sie offen zu.

Instagram / thesarahdrew Die "Grey's Anatomy"-Stars der 14. Staffel

FayesVision/WENN.com Sarah Drew und Jesse Williams

FayesVision/WENN.com Ellen Pompeo, bekannt aus "Grey's Anatomy"

