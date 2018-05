Daran haben viele Grey's Anatomy-Fans zu knabbern! Die beliebten Ärzte Arizona Robbins (gespielt von Jessica Capshaw, 41) und April Kepner (gespielt von Sarah Drew, 37) werden in der 15. Serien-Staffel nicht mehr ins Grey-Sloan-Memorial-Hospital zurückkehren. Nachdem der Ausstieg der beiden Schauspielerinnen aus dem TV-Format vor wenigen Wochen bekannt wurde, waren nicht nur die Zuschauer geschockt, auch Serienkollegin Ellen Pompeo (48) konnte es nicht glauben. Jetzt äußerte sich die Meredith Grey-Darstellerin erstmals zum Serien-Exit von Jessica und Sarah.

Wie das Grey's-Urgestein in einem Interview mit Entertainment Tonight verriet, konnte sie die Nachricht über den Ausstieg der beiden geliebten Kolleginnen nur schwer begreifen. "Meine erste Reaktion war: 'Was? Was meint ihr? Warum?'", so Ellen. Danach habe sie verschiedene Phasen der Trauer durchlaufen. "Es ist hart für sie, es ist hart für uns und den Autor, der diese Entscheidung treffen musste", erzählte die Schauspielerin weiter.

Viele Fans der Serie vermuteten, dass Ellen als Aushängeschild des Formates schuld an dem Exit von Jessica und Sarah war. Denn ihre Gage ist deutlich höher als die ihrer "Grey's Anatomy"-Kollegen. "Ich bin nicht in diese Art von Entscheidungen involviert, aber es gibt ein paar Probleme, auf die eine Show mit 14 Staffeln trifft", wehrte sich die Amerikanerin damals in der Show von Ellen DeGeneres (60) gegen die Gerüchte.

Instagram / thesarahdrew Jesse Williams, Sarah Drew und Jessica Capshaw, "Grey's Anatomy-Darsteller

Michael Loccisano/Getty Images for Young Living Ellen Pompeo, Schauspielerin

Jason Merritt / Getty Images for Baby2Baby Die "Grey's Anatomy"-Stars Ellen Pompeo und Jessica Capshaw

