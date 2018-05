Katie Price (39) entschied nach einigem Hin und Her, ihre Ehe mit Kieran Hayler (31) endgültig zu beenden. Anstatt sich traurig daheim zu verkriechen, genoss das UK-Busenwunder erst einmal einen entspannten Urlaub. Nun scheint sie wieder richtig in Partylaune zu sein und lenkte sich vom Scheidungsdrama offenbar mit einem knackigen Love Island-Single ab. Mit Reality-Kollege Rykard Jenkins (27) turtelte Katie sich durch eine heiße Karaoke-Nacht!

Die TV-Gesichter ließen es am Mittwochabend im Restaurant "Sheesh Chigwell" in Essex so richtig krachen. In seiner Instagram-Story gab der 27-Jährige seinen Followern einen Eindruck, wie das aussah: Katie aß ihm buchstäblich aus der Hand, ließ sich von dem Briten massieren und schmetterte einige Karaoke-Nummern mit ihm. Romantischer Natur war der gemeinsame Spaß aber wohl doch nicht, wie Katie selbst aufklärte. "Er ist hinter jemand anderem her, also wir daten nicht. Wir wurden an denselben Tisch gesetzt", sagte die 39-jährige Mutter von fünf Kindern.

Dennoch schienen sich die beiden gut zu verstehen und zogen sich immer wieder gegenseitig mit Scherzen auf. Sowohl Katie als auch Rykard sind derzeit ungebunden. Der fitte Brite trennte sich im vergangenen Dezember von seiner "Love Island"-Partnerin Rachel Fenton (25), mit der er zuvor fast eineinhalb Jahre liiert war.

Tristan Fewings/Getty Images Katie Price auf der ITV Gala in London

Instagram / rykardjenkins Katie Price und Rykard Jenkins, UK-TV-Sternchen

Splash News / Brett D. Cove Rykard Jenkins bei der boohooMan by Kem Cetinay-Launch Party 2017

