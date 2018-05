Eine neue Frau an der Seite des amerikanischen Präsidentensohns: Donald Trump Jr. (40) ist frisch verliebt! Der Spross des mächtigsten Mannes der Welt machte erst im März Schlagzeilen mit seinem Privatleben. Nach zwölf Jahren Ehe reichte seine Noch-Gattin Vanessa Trump (40) die Scheidung ein, dabei war sogar von einem Seitensprung des Unternehmers die Rede. Wie es scheint, ist ihm das Liebesglück nur wenige Wochen später wieder hold. Don Jr. ist jetzt mit einer Journalistin zusammen, die nicht nur seinen Vater supportet, sondern in der Vergangenheit auch für Dessous modelte.

Kimberly Guilfoyle (49) ist heute vor allem als Moderatorin bekannt, die beim US-Sender Fox News zur Talkrunde "The Five" gehört und dort immer wieder Partei für Donald Trump (71) und dessen Politik ergreift. Aus der Unterstützung für die First Family wurde nun offenbar die große Liebe. "Don Jr. und Kimberly treffen sich und haben viel Spaß zusammen. Er will die Privatsphäre seiner Familie schützen während der Scheidung, genießt aber ihre Gesellschaft", erzählte ein Insider dem Portal Page Six. Bereits seit einigen Wochen sollen sich die Journalistin, die früher für Victoria's Secret gemodelt hat, und der Unternehmer treffen. Erst am Sonntag zeigte sich das Paar gemeinsam auf einer Feier, die für den neuen US-Botschafter für Deutschland veranstaltet wurde.

Die 49-Jährige scheint ein Faible für Männer mit Verbindungen in die Politik zu haben: Bis 2005 war sie mit Gavin Newsom, dem aktuellen Vize-Gouverneur Kaliforniens, verheiratet. Außerdem soll die Journalistin eine Liaison mit Trumps Ex-Kommunikationschef Anthony Scaramucci (54) gehabt haben und wäre gern Trumps Pressesprecherin gewesen. Dies scheiterte jedoch an ihrem Vertrag mit Fox News.

