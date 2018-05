Ist Bibi Heinicke (25) nicht nur schwanger, sondern auch verlobt? Heute ließen die Webvideoproduzentin und ihr Schatz Julian Claßen (25) die Baby-Bombe platzen: Das Couple erwartet sein erstes Kind! Mit einem romantischen Clip auf YouTube verkündeten die Eltern in spe die Schwangerschaft. In dem knapp dreiminütigen Video sieht man unter anderem, wie Julienco den Babybauch seiner Freundin streichelt – das ist aber noch nicht alles: Man kann auch einen verdächtigen Ring an Bibis Finger erblicken. Hat der 25-Jährige der YouTuberin etwa die Fragen aller Fragen gestellt?

Der Klunker ist in dem Film nicht zu übersehen: Nach ungefähr der Hälfte des Mini-Clips hält die Kamera einige Sekunden auf Bibis Hand – und das Schmuckstück sieht ziemlich nach einem Verlobungsring aus. Dieser Meinung sind auch die Follower des Web-Pärchens: "Dieser Ring!" und "Ein Heiratsantrag?" kommentieren zum Beispiel zwei User das Video. Sollte man also schon mal den Sekt kalt stellen, um auf die Verlobung anzustoßen?

Das wäre wohl etwas verfrüht – denn: Bibi trägt diesen Ring schon länger. Bereits vor zwei Jahren präsentierte die 25-Jährige das schöne Stück auf der Videoplattform. Von Heiratsplänen war damals nicht die Rede – trotzdem zeigte sich die Blondine bereits zu diesem Zeitpunkt nicht abgeneigt. "Es wäre ein bisschen komisch, wenn man es sich nach so einer langen Zeit nicht vorstellen könnte", sagte sie im Promiflash-Interview. Inzwischen hat sich eine wichtige Sache natürlich verändert: Bibi und Julian erwarten ein Kind – ob dieser Umstand nun eine Hochzeit beschleunigt? Was meint ihr? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

