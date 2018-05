Im Januar wurden Cathy Hummels (30) und Ehemann Mats (29) Eltern des kleinen Ludwig. Seitdem dreht sich im Hause Hummels alles nur noch um den kleinen Spross. Selbst das tägliche Styling, das der Fashion-Expertin vor ihrer Schwangerschaft immer ganz besonders wichtig war, ist inzwischen zur Nebensache geworden, denn heute setzt sie andere Prioritäten. Sie pfeift auf den perfekten Look – sogar im Stadion!

Eigentlich ist die Tribüne ja der Ort, für den sich Spielerfrauen immer besonders aufhübschen. Sie repräsentieren dort ihren Liebsten, werden fotografiert und ständig beobachtet. Für Cathy ist das inzwischen aber nicht mehr so. Sie verrät jetzt im Gala-Interview: "Äußerlichkeiten haben an Gewicht verloren. Ich nutze meine Freizeit nicht, um mich zu schminken oder mir die Haare schön zu machen." Sie verbringe lieber ganz viel Zeit mit ihrem Söhnchen. Und deshalb gehe sie heutzutage auch ganz entspannt zu den Spielen ihres Mannes: "Früher habe ich mir viel zu viele Gedanken darüber gemacht, wie ich aussehe und was ich anziehen soll. Mittlerweile gehe ich nur noch ins Stadion, um das Spiel zu sehen und meinen Mann zu unterstützen. Dass ich fotografiert werde, ist mir egal. Ich muss nicht die Schönste sein und auch nicht top gestylt."

Vor zwei Jahren noch gab Cathy EM-Schminktipps fürs Stadion und wurde dafür von vielen Usern im Netz kritisiert. Inzwischen liegt der Fokus der Brünetten aber nur noch darauf, für ihren kleinen Schatz eine gute Mama zu sein.

Alexander Hassenstein / Getty Images Cathy Hummels bei der EM 2016 in Frankreich

Martin Rose / Getty Images Cathy Hummels bei der EM 2012 in der Ukraine

Instagram / aussenrist15 Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn

