Jetzt wird es ernst – noch fünf Nachwuchs-Models kämpfen im Germany's next Topmodel-Halbfinale um den begehrten Titel. In der vergangenen Episode der TV-Castingshow wurde die Kandidatinnen-Anzahl kräftig reduziert, sodass die Folge am kommenden Donnerstag die letzte vor der Liveshow in Düsseldorf sein wird. Seit Wochen konnten die Zuschauer mitverfolgen, wie sich die Mädchen entwickeln: Doch welche der Laufsteg-Schönheiten hat die besten Chancen auf den Einzug ins Finale – und auf den Sieg?

Eine Teilnehmerin, die bei der Drag-Queen-Performance mit ihrer Power total von sich überzeugen konnte, war Pia Riegel (22). Auch in den Sendungen zuvor steigerte die Münchnerin ihre Leistung stetig, aber kann sie sich auch gegen Julianna (20) durchsetzen? Immerhin konnte die 20-Jährige den beliebten Make-up-Job bei Maybelline für sich entscheiden und mauserte sich so vielleicht schon zur Jury-Favoritin. Doch auch Jennifer (23) will sich einen Platz im Live-TV-Finale am 24. Mai sichern – und sie weiß, wie man sich durchsetzt. Schon öfter stand sie im Shoot-Out und überzeugte stets mehr als ihre Kontrahentinnen.

Nachwuchsmodel Toni (18) durfte sich ebenfalls freuen: Zusammen mit Jennnifer überstand sie das Mega-Shoot-Out in der vergangenen Folge. Die 18-Jährige konnte sich zudem verbessern und nahm die Hürde zum Einzug ins Halbfinale bravourös. Zumindest was die Sympathien vieler Zuschauer angeht, muss die letzte der verbliebenen Kandidatinnen, Christina Peno (21), sicherlich zittern. Sie gewann den Gilette-Job und sparte in der Sendung nicht mit Eigenlob. Bei ihren Mitstreiterinnen sorgte sie damit keinesfalls für gute Stimmung. Was meint ihr, wer die diesjährige GNTM-Staffel gewinnen wird? Stimmt ab!

Instagram / jennifer.topmodel.2018 Christina, James Charles, Toni, Jennifer und Farrah Moan bei GNTM

Instagram / christina.topmodel.2018 Christina Peno, GNTM-Kandidatin

Instagram / jennifer.topmodel.2018 Jennifer, GNTM-Kandidatin 2018

