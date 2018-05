Was will Jenefer Riili damit sagen? Noch vor drei Monaten schien das Glück von ihr und Matthias Höhn (22) perfekt. Mitte Februar verkündeten die beiden Berlin - Tag & Nacht-Stars völlig überraschend, zum ersten Mal Eltern zu werden. Die Freude über den anstehenden Nachwuchs wurde jedoch schnell getrübt. Nur zwei Monate nach der Baby-News folgte die Trennung des TV-Paares. Über die Gründe schweigen beide beharrlich – doch jetzt heizt die werdende Mama die Gerüchteküche erneut an: Jenefer teilt kryptische Worte via Social Media!

"Wenn du einmal jemanden sehr verletzt hast, wird er es immer im Hinterkopf behalten, selbst wenn er ein Lächeln im Gesicht trägt" – diese Worte ließen sich jetzt in der Instagram-Story der Münchnerin finden. Ob sie damit auf ihren Ex Matthias anspielt? Was genau zum Liebes-Aus der beiden führte, ist zwar nicht bekannt, dass es einen bestimmten Auslöser gegeben hat, ist jedoch kein Geheimnis. Kurz nach Bekanntgabe ihres Beziehungsendes betonte Jenefer noch: "Leider gab es einen Vorfall, den ich erst mal verkraften muss."

Über die anhaltenden Spekulationen über die Hintergründe scheinen die Schauspieler jedoch gekonnt hinwegzusehen. Sowohl Jenefer als auch Matthias zeigen sich im Netz betont positiv, fiebern aufgeregt der Geburt ihres Sprösslings entgegen. Ob die beiden noch eine gemeinsame Zukunft als Paar haben, bleibt jedoch abzuwarten.

Instagram / jenefer_riili Foto aus Jenefer Riilis Instagram-Story

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, bekannt aus "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / matthiashnofficial_ Jenefer Riili und Matthias Höhn, "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller

