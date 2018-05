Fans können immer noch nicht aufatmen! Es war ein kleiner Schock in der vergangenen Let's Dance-Folge: Nachdem sich Bela Klentzes (29) Partnerin Oana Nechiti (30) zwei Wochen zuvor am Rücken verletzt hatte, traf es nun auch ihn selbst. Der Schauspieler knickte zu Beginn seines Auftrittes böse um – und musste die Performance vorläufig abbrechen, um sie später nachzuholen. Seitdem sind die Zuschauer in Sorge, ob Bela nach dem Vorfall überhaupt noch weiter am Wettbewerb teilnehmen kann. Jetzt gab der Alles was zählt-Star ein kleines Gesundheits-Update!

Auf seinen Social-Media-Kanälen geht die Post ab! Mit einem Instagram-Bild vom verhängnisvollen Tanz zeigte sich Bela nachdenklich. "Die Hoffnung stirbt zuletzt", philosophierte er in der Bildunterschrift. Neben zahlreichen Genesungswünschen finden sich jedoch auch ungeduldige Kommentare. Ein Supporter forderte: "Bekommen wir vielleicht auch eine richtige Antwort? Also wie es dir geht? Wir machen uns alle wirklich Sorgen. Ich finde, du bist uns langsam mal eine Antwort schuldig." Etwas, das Bela offenbar dazu bewegte, die aufgeregte Meute auf den neusten Stand zu bringen: "Ich muss immer noch die Diagnose abwarten. Wir warten selber auf das Go."

Bela selbst gab im RTL-Interview bereits seine Vermutung bekannt: "Ich glaube, es ist das Innenband, das durch die Operationen geschwächt ist. Ich glaube, dass es im worst case angerissen ist." Vor zwei Jahren zog sich Bela eine schwere Verletzung zu, wegen der er fast sein Bein verlor.

Florian Ebener/Getty Images Bela Klentze und Oana Nechiti in der achten "Let's Dance"-Show

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Bela Klentze und Oana Nechiti

Anzeige

Instagram / bela_klentze Bela Klentze und Oana Nechiti

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de