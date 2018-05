Eine ziemlich gravierende Veränderung! Nach fünf Jahren Beziehung trennte Sophia Thiel (23) sich vor wenigen Monaten von ihrem Freund Charlie und zog auch aus der gemeinsamen Bleibe in Rosenheim aus. Mittlerweile wohnt die Fitness-YouTuberin in ihrer allerersten eigenen Wohnung. Mit Promiflash sprach sie nun darüber, wie es ihr in ihrer Single-Bude so geht: "Am Anfang hat es sich ein bisschen merkwürdig angefühlt, aus welchem Grund ich in eine neue Wohnung gezogen bin. Da denkt man sich: 'Oh Mann, schade!' Aber jetzt finde ich es so schön, weil man kann sich ja als Frau vor allem kreativ ausleben und richtig Vollgas geben und die ganze Wohnung einrichten."



