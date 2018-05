Seit einem Tag ist es tatsächlich Gewissheit. YouTube-Star Bibi Heinicke (25) und ihr Liebster Julian Claßen (25) erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Nachdem die zwei die Gerüchteküche mit zwei Kurzclips mächtig angeheizt haben, setzten sie den Spekulationen am Samstag endlich ein Ende. Während sich bei den werdenden Eltern derzeit tatsächlich alles um das Thema Baby dreht, waren ihre Fans fleißig: Pünktlich zur Schwangerschaftsverkündung knackte Bibi nämlich ihren persönlichen Follower-Rekord.

Via Instagram verkündeten Bibi und Julian nun den nächsten großen Coup. Nur einen Tag, nachdem die zwei ihre Baby-News voller Stolz mit ihren Fans teilen konnten, posteten sie ihren nächsten großen Erfolg. Die begehrte Netz-Blondine hat nun sagenhafte fünf Millionen YouTube-Fans. Damit baut sie ihren Vorsprung vor Kollegen wie Gronkh (41) und Julien Bam (29) weiter aus. In Sachen Followern belegt Bibi derzeit das Bronze-Treppchen der deutschen YouTube-Szene, lediglich die zwei Kanäle "freekickerz" und "Kurzgesagt – in a Nutshell" besetzen die Plätze vor ihr.

Auch wenn Bibi den Moment, in dem der Zähler auf fünf Millionen umspringt, eigentlich mit Wunderkerzen und einem Boomerang-Video feiern wollte, musste sie sich gegen ihre Fans geschlagen geben. Die drückten nämlich so zahlreich den Follow-Button, dass sie mit dem Feiern gar nicht hinterher kam, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet. Ob ihr die Babynews zum Erfolg verholfen haben? Stimmt in der Umfrage ab.

YouTube / BibisBeautyPalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinickes neue Followerzahl

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTube-Stars

Glaubt ihr, Bibi hat die fünf Millionen nur dank der Babynews geknackt? Ja, garantiert Nein, sie hätte auch so neue Follower dazu bekommen Abstimmen Ergebnis anzeigen



