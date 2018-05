Schon ganz bald ist Deutschlands YouTube-Vorzeigepärchen zu dritt: Julian Claßen (25) und seine Liebste Bibi Heinicke (25) erwarten ihr erstes Baby! Die beiden Netz-Stars können ihr Glück kaum fassen und sind geflasht von dem Rückhalt ihrer Fans. Die hatte das Duo lange genug auf die Folter gespannt. Jetzt, da die Babybombe geplatzt ist, halten die baldigen Eltern mit rührenden Schnappschüssen und Liebesbekundungen nicht mehr hinterm Berg. Vor allem der Papa in spe kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Seitdem das Pärchen die erfreulichen Baby-News in die Welt hinausposaunt hat, kommt der 25-Jährige aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Auf Instagram veröffentlichte Julian jetzt einen Schnappschuss, auf dem er die schwangere Bibi von hinten umarmt und seine Hände behutsam auf ihr rundliches Bäuchlein legt. Das Pic versah er mit den rührenden Worten: "Ich glaube, ich war noch nie so glücklich." Ein Herzchen und die Verlinkung zum Account seines Schatzes durften natürlich auch nicht fehlen. Auch eine rote Rose hielt der Romantiker für seine Partnerin parat, wie er in seiner Instagram-Story zeigte – immerhin war letzten Sonntag Muttertag!

Ob der Spross in die YouTube-Fußstapfen seiner erfolgreichen Eltern treten wird? Immerhin sind die dick im Webgeschäft. Über erstaunliche 5 Millionen Abonnenten darf sich Bibi neuerdings freuen. Pünktlich zur Schwangerschaftsverkündung knackte sie somit ihren persönlichen Follower-Rekord.

YouTube / BibisBeautyPalace Julian Claßen und Bibi Heinicke

Anzeige

Instagram / julienco_ Bibi Heinicke an Muttertag

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen, Webstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de