Spice Girls-Fans auf der ganzen Welt wollen es endlich wissen: Was ist dran an den anhaltenden Reunion-Gerüchten? Seit gut einem halben Jahr wird gemunkelt, die einstige Girl Band plane eine große Comeback-Tour inklusive neuen Albums. Nach einigen Dementis sprechen die britischen Musikerinnen nun anscheinend endlich Klartext: Nicht auf der Bühne, sondern auf der Leinwand wird es ein Wiedersehen mit den Popstars geben!

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtete, soll es über 20 Jahre nach "Spice World" schon bald einen zweiten Spice Girl-Film geben. Dieses Mal handele es sich allerdings nicht um eine Komödie, sondern um eine Enthüllungs-Dokumentation, die schon 2019 in die Kinos kommen könnte. Inspiration für dieses Projekt hätten sie dabei von keinem Geringeren als Liam Gallagher (45) bekommen. Die News über seinen Streifen "As It Was", der beim diesjährigen Filmfestival Cannes mit Spannung erwartet wird, habe die "Wannabe"-Interpretinnen auf die Idee gebracht, sich vor der Kamera zu versammeln.

Ob diese Neuigkeit bei den Musikliebhabern jedoch genauso gut ankommen wird wie eine Tour? Völlig ausgeschlossen sei es jedenfalls immer noch nicht, dass das Quintett irgendwann wieder auftreten wird – zum Beispiel auf der anstehenden royalen Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36), zu der alle Bandmitglieder eingeladen sind. Kürzlich verriet dazu ein Insider gegenüber Mirror: "Obwohl es keine Pläne für eine Spice Girls-Performance gibt, ist es eine Hochzeit und wer weiß, was spontan passieren kann!"

Brenda Chase / Getty Images Die Spice Girls bei den Billboard Music Awards 1997

Anzeige

WENN.com Liam Gallagher

Anzeige

Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry bei der Women's Empowerment Reception

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de