So unterschiedlich gehen Khloe Kardashian (33) und Kylie Jenner (20) mit dem Thema Nanny um: Letzten Monat kam endlich Khloes Tochter True zur Welt! Und auch Kylie ist vor Kurzem Mama geworden. Stolz postet sie seitdem bezaubernde Fotos und Videos von ihrer süßen Stormi – ganz im Gegensatz zu ihrer Halbschwester, die ihr Töchterchen bisher nicht in der Öffentlichkeit zeigen wollte. Und auch bei anderen Elternthemen sind sich die Beautys uneinig: Khloe hat sich im Gegensatz zu Kylie von Anfang an eine Nanny für ihr Baby geholt.

Wie ein Insider People verriet, soll Khloe sofort offen für Hilfe gewesen sein: "Khloe scheint es zu mögen, dass ihr jemand mit Erfahrung beisteht." Trotzdem lässt der Reality-TV-Star True natürlich nicht allein: "Sie verbringt die meisten Stunden des Tages bei ihrem Baby." Dass sich der Keeping up with the Kardashians-Star gleich Babysupport geholt hat, könnte an der jüngsten Entscheidung ihrer Schwester liegen. Denn mittlerweile handhabt Kylie das Muttersein anders: Am Anfang, als sie noch eine frischgebackene Mama war, habe sie alles fast alleine und nur mit der engsten Familie gemeistert. Doch jetzt, nach drei Monaten, habe sie ihre Meinung geändert und hole sich mehr Unterstützung durch eine Nanny, so die Quelle.

Kylie scheint damit alles richtig zu machen. Sie sei Baby Stormi wirklich eine tolle Mama, so der Insider. "Sie ist unglaublich vernarrt in ihre Kleine und war von Anfang an ein Naturtalent und sehr mütterlich." Davon ließ sich ihre Schwester Khloe wohl inspirieren. Die beiden jungen Mütter tauschen sich sicher regelmäßig über ihren Nachwuchs aus.

instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Baby Stormi Webster

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, TV-Bekanntheit

Anzeige

Snapchat / Khloé Kardashian Kylie Jenner und ihre Halbschwester Khloe Kardashian an Weihnachten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de