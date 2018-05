Für Massimo Sinató (37) steht fest: Sein Let's Dance-Schützling Julia Dietze (37) macht einen fantastischen Job! Jeden Freitag tanzt sich die Schauspielerin von einer Show in die nächste. In der vergangenen Folge kassierte das Team die höchstmögliche Jury-Wertung und fuhr 30 Punkte ein. Ihr Parkett-Partner Massimo kann sein Glück über ihren gemeinsamen Erfolg kaum fassen: "Als Mentor und Trainer ist man wahnsinnig stolz, wenn man eine Entwicklung sieht über die Wochen – und Julia macht das hervorragend", schwärmte er neulich im Promiflash-Interview. Und die problematischen schnellen Tänze? Wenn die 37-Jährige so weiter macht, dann sind die bestimmt auch bald kein Problem mehr.



