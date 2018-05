Mit Bauer Gerald hat Anna ihr privates Glück gefunden: Der namibische Farmer eroberte in der Kuppelshow Bauer sucht Frau ihr Herz und wird Ende Juli mit ihr vor den Altar schreiten – und das nicht nur einmal in Annas Geburtsland Polen, sondern ein zweites Mal in ihrer neuen Heimat Namibia. Doch vor der großen Hochzeitssause muss noch der Umzug in den Süden organisiert werden. Das Packen hat die Blondine zum Großteil bereits hinter sich!

In einem Instagram-Posting gab die gebürtige Polin ihren Fans ein Update zu ihren Umzugsplänen. Gerade kümmert sich Anna um ihre Wohnungsauflösung – bald tauscht sie ihre Bleibe in Nordrhein-Westfalen gegen das Farmer-Leben in Namibia. "In nicht mal zwei Wochen steht der Container vor meiner Tür und dann heißt es 'Tschüss, Herten'! Nach Namibia ziehe ich zwar erst nach der Hochzeit in Polen, aber die Zeit vergeht so schnell, dass es auch schon zum Greifen nah ist", schrieb die 27-Jährige. Trotz aller Vorfreude plagen sie aber auch Sorgen – doch die sind angesichts der Aussicht auf ein gemeinsames Leben mit Gerald gleich vergessen.

"Natürlich habe ich auch ein bisschen Angst, ich gebe schließlich sehr viel auf, aber ich freue mich einfach darauf, mit meinem Schatz zusammen zu sein – egal, wo auf der Welt es wäre", schwärmte Anna. Monatelang mussten sie und ihr Liebster auf einen Alltag, wie ihn andere Pärchen führen, verzichten: Ihre Fernbeziehung zwischen Deutschland und Namibia forderte die Brautleute in spe immer wieder aufs Neue heraus. Hinzu kam, dass Bauer Gerald eine Zeit lang unter einer schlimmen Nervenkrankheit litt. Nun kann das Paar bald die guten wie die schlechten Tage immer miteinander verbringen.

MG RTL D Bauer Gerald und Anna, "Bauer sucht Frau"-Pärchen

Anzeige

MG RTL D / André Kowalski Bauer Gerald und Anna von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

MG RTL D Anna und Farmer Gerald, "Bauer sucht Frau"-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de