Tritt Liam Payne (24) jetzt endlich in die Fußstapfen seiner Bandkollegen Harry Styles (24) und Niall Horan (24)? Nachdem sich die Jungs von One Direction vor zwei Jahren in eine mehrjährige Bandpause verabschiedet haben, wurde es ruhig um den smarten Engländer. Ganz anders als Harry und Niall, die bereits 2017 ihre Solo-Debütalben auf den Markt gebracht haben, kümmerte sich Liam weniger um die Musik und dafür mehr um seine kleine Familie. Doch jetzt dürfen sich auch seine Fans freuen. Nach Singles wie "Strip That Down", "For You" und "Familiar" arbeitet auch er mit Hochdruck an seinem ersten Longplayer. Jetzt sprach er zum ersten Mal über ein Veröffentlichungsdatum.

Während der Promotour für seinen jüngsten Track, den er gemeinsam mit J. Balvin (33) aufgenommen hat, machte Liam Halt bei Good Morning America in New York City. Dort performten die zwei den Song im Rahmen der Summer Concert Series im Central Park. Im Gespräch mit den Moderatoren der Sendung verriet der 24-Jährige dann sogar ein klitzekleines Geheimnis: Das Release-Datum für sein erstes eigenes Album. Fans dürfen sich auf den 14. September freuen, dann soll seine Platte ganz offiziell im Handel erhältlich sein. "Ich bin wirklich glücklich damit, es wird ziemlich gut", schwärmte er.

Im Interview mit Promiflash enthüllte der Musiker schon im April, auf was sich treue Liam-Hörer freuen dürfen: "Es wird sehr viele Kollaborationen geben. Ich denke, es ist nicht notwendig, einen bestimmten Style zu verfolgen. Das was am Ende dabei rauskommt bildet genau mich ab." Damit bleibt sich Liam auf jeden Fall selbst treu, denn schon seine Solo-Singles sind allesamt Zusammenarbeiten mit anderen Künstlern, die alle einen ganz eigenen Rap-Chill-Style abdecken.

Splash News Liam Payne und J. Balvin bei "Good Morning America"

Stuart C. Wilson / Getty Images Liam Payne, Sänger

Instagram / liampayne Liam Payne in Berlin

