Erst im Februar ließ Jenefer Riili die Bombe platzen: Die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erwartet ihr erstes Kind! Seitdem gibt die werdende Mama immer wieder Details zu ihrem ungeborenen Spross preis. Auf den vollständigen Namen ihres Sohnes müssen die Fans aber bisher noch verzichten. Stattdessen versorgte die Influencerin ihre Community jetzt mit anderen Infos: Ihr kleines Wunder wächst und wächst!

In wenigen Wochen kann Jenefer ihren Prinzen endlich im Arm halten. Der Soap-Star ist mittlerweile schon im neunten Monat – und ihr Baby fühlt sich pudelwohl in Mamas Bauch. "Also, er wiegt geschätzt knapp 2.400 Gramm und auch sonst ist er putzmunter", erzählte die Beauty in ihrer Instagram-Story. Die Schwangerschaft scheint aber langsam an den Kräften der Bald-Mutter zu zehren. Sie verriet, dass sie an Eisenmangel leide und aufgrund dessen Tabletten nehmen müsse: "Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so platt."

Nicht nur beim Namen, auch mit anderen Details aus ihrem Privatleben hält sich Jenefer bedeckt. Mitte April machte die traurige Nachricht die Runde, dass sie sich von dem Papa ihres Kindes, BTN-Kollege Matthias Höhn (22), getrennt haben soll. Die werdenden Eltern äußerten sich bisher allerdings nicht zu den Gerüchten rund um das Beziehungsaus. Sie stellten nur klar, dass das Wohl ihres Babys für sie momentan im Mittelpunkt stehe.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili im April 2018

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn und seine Verlobte Jennifer Riili

