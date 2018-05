Diese Details zur Hochzeit des deutschen Eurovision Song Contest-Stars werden viele überraschen! Mit einem phänomenalen vierten Platz triumphierte Michael Schulte (28) am Samstag beim größten Musikwettbewerb der Welt, wenige Wochen zuvor hatte er die Verlobung mit seiner schwangeren Langzeitfreundin Katharina bekannt gegeben. Über die für August geplante Trauung gibt es jetzt spektakuläre Neuigkeiten: Ein echter Superstar wird an diesem besonderen Tag Michaels Trauzeuge sein!

Michaels Best Man ist nicht nur ein guter alter Freund des ESC-Abräumers, er ist sogar deutschlandweit bekannt: Der Sänger und ehemalige The Voice of Germany-Kandidat Max Giesinger (29) wird dem Lockenkopf am wohl wichtigsten Tag seines Lebens zur Seite stehen. "Ich werde ihm einen geilen Junggesellenabschied organisieren. Da kommt was Witziges auf ihn zu", versprach Max in einem Gespräch mit dem Radiosender MDR Jump. Was Michael da wohl erwarten wird?

Die beiden Sänger verbindet eine wilde Zeit miteinander, die mit Michaels Hochzeit nun wohl ein Ende findet. Mehrere Jahre lebte das musikalische Duo in einer Wohngemeinschaft im Hamburger Stadtteil St. Pauli zusammen. Zuvor hatten sie ihre gemeinsame WG-Tauglichkeit bereits in einem Appartment in Mannheim erprobt, wie Michael in einem Interview mit dem FastForward Magazine berichtete.

Christian Marquardt / Getty Images Michael Schulte nach seinem Auftritt beim ESC 2018

Instagram / michaelschulte Max Giesinger und Michael Schulte, Sänger

Instagram / michaelschulte Max Giesinger und Michael Schulte

