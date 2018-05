Bei Sing meinen Song wurde es beim Wir sind Helden-Abend nicht nur bei den Auftritten der Musiker emotional. Judith Holofernes (41), die ehemalige Frontfrau der Powerband, sorgte mit ihren ehrlichen Geschichten und Perfomances zusätzlich für Gänsehaut. In der Folge am Dienstagabend sprach die Sängerin offen ein Thema an, was viele Fans seit Langem beschäftigt: Wird es ein Wir sind Helden-Comeback geben?

Die Pop-Rock-Band wurde 2000 gegründet – der Beginn einer unglaublichen Karriere. 2012 war dann plötzlich Schluss. "Wir haben uns aufgelöst – mit Absicht. Weil wir uns nicht gestritten haben", erklärte Judith im Gespräch mit Show-Host Mark Forster (34). Die vier seien im Guten auseinander gegangen. Die Chancen für eine Wir sind Helden-Reunion stehen allerdings schlecht: "Und trotzdem haben wir keine Vision, wann wir das wieder machen sollten. Ich finde, so etwas erklärt sich immer schwer." Judith fiel es am Anfang schwer, die Gruppe loszulassen. "Ich habe so festgehalten an dieser Band. Weit über meine eigenen Fähigkeiten hinaus", erzählte sie.

In der "Sing meinen Song"-Ausgabe sprach Judith auch über ein eher dunkleres Kapitel ihrer Band-Vergangenheit: Die Zeit auf Tour laugte die damalige junge Mutter und Sängerin aus! Durch ihre Verpflichtungen als Mutter und das tägliche Performanen auf den Wir sind Helden-Touren kam sie an ihre Grenzen: "Ich war ganz schön zereumelt innerlich nach einigen Jahren."

WENN Wir sind Helden bei einem Event

MG RTL D / Markus Hertrich Die "Sing meinen Song"-Stars am Abend von Revolverheld und Johannes Strate

Hannes Magerstaedt / Getty Images Judith Holofernes, "Wir sind Helden"-Frontfrau

