Was wollte Lucas Cordalis (50) damit nur mitteilen? Zum Muttertag griff der Mann von Daniela Katzenberger (31) ganz tief in die Trickkiste: Er ließ die Mama seiner Tochter Sophia Cordalis (2) von einem Künstler auf die Leinwand bringen. Die Beschenkte zeigte sich davon aber nicht unbedingt begeistert! Der Grund? Lucas entschied sich für ein sehr abstraktes Abbild seiner Liebsten – worin Daniela eine kleine indirekte Message versteckt sah: "Ich wusste ja, dass Lucas auf künstliche Sachen steht. Also auch auf mich halt. Aber so viel Kunst, dass man fast nichts mehr erkennt...", teilte sie in ihrer Instagram-Story mit.



