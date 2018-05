Daniela Katzenberger (31) mag es pink und auffällig, wissen ihre Fans. Egal ob es um ihre Outfits oder ihr Make-up geht. Und Humor hat die Frau von Lucas Cordalis (50) auch: auf ihren Social-Media-Accounts postet der TV-Star regelmäßig lustige Schnappschüsse. Aber dieses Porträt der Katze schlägt einfach alles, wie ihre Fans finden: Die Kultblondine postete jetzt ein Pic eines knallbunten Gemäldes, das ihr Mann anfertigen lies – und sie findet nicht wirklich Ähnlichkeiten.

Wer hätte vermutet, dass auf diesem Bild Daniela künstlerisch verewigt wurde? Auch die Blondine musste wohl zweimal hinsehen: "Naja, die roten Fingernägel erkenne ich schon mal", schreibt Daniela mit einem Augenzwinkern auf Instagram. Das Gemälde, das Lucas von ihr malen ließ, ist in bunten Farben gehalten und ein Detail ist der Katze sofort ins Auge gesprungen: "Drei Brüste?" Ihre Follower finden es lustig, erkennen aber in dem Kunstwerk ebenfalls nicht wirklich ihre Lieblingsblondine. Aber was hält der TV-Star denn von dem Gemälde? Ein Hashtag gibt darüber Aufschluss: "Verdammt, wo hängen wir das hin, leider ist kein Platz", schmunzelt die Beauty. Also wird das Porträt wohl nicht im Katzen-Schlafzimmer landen.

Danielas Fans wollen auf dem Bild noch etwas ganz anderes erkennen. Einige User meinen, dass der Reality-Star auf dem Bild ein Baby liebevoll auf dem Arm halte – und sehen das als Hinweis auf eine neue Schwangerschaft der Mama der kleinen Sophia (2). Aber diese Hoffnungen werden wohl erst mal nicht erfüllt. Wie Dani Promiflash im Interview verriet, ist sie nicht schwanger.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, April 2018

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit Ehemann Lucas Cordalis und Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Gesicht

