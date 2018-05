Diesen emotionalen Moment wird sie garantiert nie in ihrem Leben vergessen. Freya Lewis gehört zu den jungen Mädchen, die beim Terroranschlag in Manchester mächtig Glück im Unglück hatten. Als kurz nach dem Konzert von Popprinzessin Ariana Grande (24) am 22. Mai 2017 im Foyer der Manchester Arena eine Bombe explodierte, hielt sich die 15-Jährige zwar in unmittelbarer Nähe auf, kam aber mit schweren Verletzungen davon. Anders als ihre beste Freundin Nell Jones, die noch vor Ort verstarb. Bei den NHS Heroes Young Fundraiser Awards wurde die Schülerin jetzt für ihre Tapferkeit geehrt – von ihrem größten Idol.

Eigentlich wollte sie nur Spaß haben und einen schönen Abend mit Freunden verleben, doch Freyas Leben änderte sich durch den Konzertbesuch im vergangenen Jahr für immer. Monatelang kämpfte die Blondine um ihr Leben, sie brauchte lange, um sich von ihren Brüchen, Schnittwunden und Verbrennungen zu erholen. Wie sie selber sagt, habe sie es den Pflegern und Ärzten im Krankenhaus zu verdanken, dass sie noch lebt. Deshalb machte sie es sich kurz nach ihrer Entlassung zur Aufgabe, Geld zu sammeln, um die Arbeit des Klinikpersonals zu honorieren. Stolze 30.000 Euro kamen bei ihrer Fundraising-Aktion zusammen. Kein Geringerer als One Direction-Star Louis Tomlinson (26) verlieh ihr für diese selbstlose Aktion jetzt einen Preis.

Als der Sänger die Bühne betrat, entglitten dem Mädchen sämtliche Gesichtszüge. Ohne nachzudenken fiel Freya ihrem Idol in die Arme, Tränen kullerten ihre Wangen hinab. Rührend, fast so wie die Worte, die Louis wählte, um ihren Charity-Gedanken zu honorieren: "Ich finde, dass du absolut unglaublich bist. Deine Stärke in so einem jungen Alter ist bemerkenswert. Eine solche Tragödie miterleben zu müssen, so viel Geld zu sammeln und dieses Maß an Anstrengung zu haben, ist erstaunlich. Du hast mich mit deiner Story wirklich berührt, schwärmte er, bevor er ihr eine dicke Umarmung verpasste und den Award überreichte. Ihre Stimme bebte, als sie den Preis ihrer verstorbenen Freundin widmete.

Hier könnt ihr euch die emotionale Situation noch einmal anschauen:

Facebook / Freya Lewis Freya Lewis (r.) mit einem Familienmitglied

Kevin Winter / Getty Images Louis Tomlinson bei den Teen Choice Awards 2017

Anthony Devlin / Getty Images Louis Tomlinson bei einem Konzert in der Manchester Arena

