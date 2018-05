Kilofrust bei Oliver Sanne (31)! Der ehemalige Rosenkavalier hat aktuell eine zweite Chance auf die große Liebe. Oli suchte 2015 in der RTL-Kuppelshow Der Bachelor nach seiner Traumfrau – vergeblich. Jetzt turtelt der Sportliebhaber bei Bachelor in Paradise unter Palmen mit liebeshungrigen Kandidatinnen. Diese eigentlich so schöne Zeit könnte für Oliver jedoch ein schweres Nachspiel haben: Er hat angeblich zugenommen!

In seiner Instagram-Story teilte der 31-Jährige einen Schnappschuss aus einer Umkleidekabine – und präsentierte darauf sein durchtrainiertes Sixpack. Zufrieden ist der TV-Hottie trotzdem nicht. "Sechs Kilo Speck in sechs Wochen. Das Paradies tut mir nicht gut", kommentierte er das Bild. Der Suche nach seiner Mrs. Right scheint Oli einige Pfündchen mehr auf den Hüften zu verdanken. Diese vermeintlichen Extra-Kilos sind allerdings auf dem Foto nur schwer zu erkennen!

Ob Liebeskummer auf der Insel schuld an Olis Body-Unzufriedenheit ist? In der ersten Folge flirtete der ehemalige Bachelor, was das Zeug hält. Seine bisherige Auserwählte Carolin Ehrensberger bekam in der vergangenen "Bachelor in Paradise"-Episode von ihm die letzte Rose des Abends. Die Vorschau für die nächste Ausgabe des Kuppelformats deutet aber an: Es könnten dunkle Streit-Wolken bei Oli und Caro aufziehen!

MG RTL D Carolin Ehrensberger und Oliver Sanne bei "Bachelor in Paradise"

MG RTL D / Arya Shirazi Oliver Sanne, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

MG RTL D Oliver Sanne und Carolin Ehrensberger, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

